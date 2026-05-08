В Подмосковье обучат 90 младших воспитателей семейных центров

В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что в 2026 году стартует программа профессионального обучения для 90 младших воспитателей семейных центров. Оно будет проходить на базе Центра инноваций социальной сферы.

Курс начнется 12 мая и продлится 260 академических часов. Слушатели получат знания и навыки по ключевым направлениям: психологические аспекты работы младшего воспитателя, санитарно-гигиенические нормы, умение оказывать первую помощь, особенности ухода за детьми разного возраста, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

По итогам обучения воспитатели получат свидетельство о рабочей профессии, которое позволит им работать в организациях, ухаживающих за детьми от рождения до 18 лет.

Главный эксперт отдела «Учебно-методический центр» ГКУ МО «ЦИСС» Наталья Рей отметила, что роль младшего воспитателя меняется с развитием системы социальной поддержки. Теперь он становится полноценным участником воспитательного процесса и помогает педагогу в проведении развивающих игр, наблюдении за индивидуальным развитием каждого ребенка и поддержке эмоционального комфорта в группе.

Цель программы — улучшить базовые навыки работников, ухаживающих за детьми в семейных центрах, и дать им ценные практические знания и навыки по эффективным методам психологической саморегуляции. Это поможет младшим воспитателям снижать уровень стресса, справляться с эмоциональным выгоранием и повышать общую работоспособность.