Заседание о взаимодействии школ с «Движением первых» прошло в Подмосковье

27 марта в Доме правительства Московской области состоялось заседание Координационного совета при губернаторе. Его посвятили взаимодействию с движением детей и молодежи «Движение первых».

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес выступила с докладом, в котором представила итоги совместных проектов с движением и планы на будущее. Она отметила, что Подмосковье активно работает над воспитанием навыков безопасного поведения в интернете.

В сентябре 2025 года в школах и колледжах региона прошел первый урок «Разговоры о важном» на тему «Цифровое и телефонное мошенничество». Для педагогов были разработаны специальные материалы, направленные на формирование культуры безопасного поведения в сети.

Также учащиеся 1–11 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет», где Московская область стала абсолютным лидером с 605 тысячами участников.

Ингрид Пильдес рассказала о работе по формированию жизнестойкости и профилактике вовлечения молодежи в деструктивные сообщества. Она отметила значимость сотрудничества с родительскими комитетами и патриотического воспитания.

«Сейчас активно готовимся к летней оздоровительной кампании. Порядка 3 тысяч участников Движения Первых примут участие в 5 заездах УМЦ „Авангард“», — добавила министр образования.