В Подмосковье обсудили развитие экскурсионной деятельности в музеях

23 марта в Красногорске прошла рабочая встреча, на которой обсуждались результаты масштабной трансформации музейной сферы в Московской области. В мероприятии участвовали министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, заместитель министра культуры и туризма Ольга Саркисова, руководители профильных управлений, музейных комплексов и отраслевые эксперты.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что работа с музеями ведется комплексно, с учетом особенностей каждого учреждения. «Мы стремимся сделать покупку экскурсий проще и удобнее, а экскурсионное предложение музеев — более разнообразным и качественным», — отметил он.

Согласно представленным данным, в 2025 году по сравнению с 2023 годом, когда стартовала программа, отрасль продемонстрировала значительный рост: * Общее число посещений музеев увеличилось на треть. * Количество экскурсий выросло, в среднем, на 3 тысячи в год в государственных музеях Подмосковья. * Доход от экскурсионной деятельности показал рекордный прирост — на 72% в год.

Это стало результатом цифровизации и повышения эффективности процессов. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря системной работе по повышению уровня автоматизации, внедрению экскурсионных нормативов и запуску единого регионального дашборда для мониторинга деятельности музеев.