В Подмосковье обновят более 220 километров дорог в 2026 году

В Московской области в рамках программы "Инфраструктура для жизни" в следующем ремонтном сезоне планируется привести в порядок свыше 220 километров покрытия на региональных трассах опорной сети. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты Мосавтодора отремонтируют свыше 50 участков дорог опорной сети, которые обеспечивают основной объем перевозок пассажиров и грузов в Подмосковье. Работы пройдут на территории 29 округов, что позволит обеспечить комфортный проезд более 3 миллионов жителей и гостей региона.

Покрытие обновят, в том числе на ряде шоссе: Володарском, Волоколамском, Егорьевском, Лыткаринском, Можайском, Носовихинском, Озерском, Осташковском, Старом Ярославском, Старом Симферопольском и Фряновском шоссе.

Самые протяженные дороги опорной сети, которые отремонтируют в этом сезоне: "Лотошино – Суворово – Клин" в Волоколамском м.о. (16,7 км), "Поминово – Коробята – Запутное" в м.о. Егорьевск (14,8 км), "Егорьевск – М-5 “Урал”" в г.о. Коломна (13,7 км) и "Панино – Малино" в Раменском м.о. (12,2 км).

В ведомстве добавили, что в Подмосковье более 220 дорог входят в опорную сеть. В 2025 году специалисты Мосавтодора обновили порядка 300 км покрытия на 60 участках опорных дорог.

