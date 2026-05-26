В Подмосковье обновили детскую раскраску для изучения ПДД

В преддверии летних каникул ГК «Урбантех» совместно с Минтрансом Московской области представила обновленную раскраску «Мир безопасных дорог». Символом безопасных дорог в новой раскраске стал Семафор, или просто Сема, который помогает школьникам изучать правила дорожного движения в VR-тренажере.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «Одна из главных наших задач — профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Современные реалии требуют новых интересных подходов, поэтому вместе с ГК „Урбантех“ мы внедряем инновационные подходы для изучения ПДД детьми».

Раскраску планируют представить детям 1 июня в День защиты детей, а также в течение лета на интерактивных уроках по ПДД в летних лагерях Подмосковья. Сейчас ее можно скачать в электронном виде на сайте ведомства по ссылке.