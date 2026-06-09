В Подмосковье сравнили статистику имен новорожденных за 1926 и 2026 годы

Специалисты Министерства социального развития Подмосковья сравнили статистику имен новорожденных за первые пять месяцев 2026 года с архивными данными за аналогичный период 1926 года. Анализ показал, что родители продолжают отдавать предпочтение классическим именам, несмотря на вековую разницу.

«Главными хранителями традиции стали Александры и Марии. Они уверенно возглавляют рейтинги любимых имен сейчас и 100 лет назад. Это совпадение показывает, как традиции и культурные предпочтения могут сохраняться на протяжении поколений», — прокомментировал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В 2026 году среди популярных имен для мальчиков в Подмосковье — Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Для девочек лидируют София, Анна, Василиса, Ева и Мария. Однако встречаются и редкие имена: среди мальчиков — Аркадий, Залотой, Евсей, Игнат, Пантелеимон и Фома, а среди девочек — Александрина, Берегиня, Иванна, Олимпиада, Латифа и Славица.

В 1926 году популярными мужскими именами были Николай, Виктор, Василий, Алексей и Александр. Среди девочек чаще всего новорожденных называли Марией, Лидией, Валентиной, Ниной и Зоей. Редкими именами тогда были Бронислав, Викентий, Любомир, Порфирий и Феоктист для мальчиков, а для девочек — Идея, Декабрина, Октябрина, Революция и Эра.

Александр и Мария — единственные имена, которые одновременно входят в топ-5 как в 1926, так и в 2026 году.

В Министерстве социального развития подчеркнули, что теперь родители могут зарегистрировать новорожденного сразу в медицинском учреждении, что упрощает процесс получения первых документов для малыша. Также они могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который предоставляется всем семьям, зарегистрировавшим рождение ребенка в Московской области.