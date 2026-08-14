Минэкологии Подмосковья: в регионе обитают два вида настоящих ящериц

Сегодня, 14 августа, отмечается День ящерицы. Хотя эта дата и не является официальной, любители ящериц уже более 20 лет вспоминают в этот день об уникальности этих древних созданий и их важной роли в экосистемах.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в Подмосковье обитают два вида настоящих ящериц: живородящая и прыткая. Первая является обычным видом для региона, а вот вторая занесена в Красную книгу Московской области под третьей категорией — редкий вид.

Специалисты считают, что в начале века прыткая ящерица считалась видом, сокращающимся в численности, но в последние несколько лет ее популяция стабилизировалась.

Ящерицы являются своеобразным индикатором экологического состояния территорий. Если в каком-то месте много ящериц, это свидетельствует о низких концентрациях в почве тяжелых металлов, пестицидов и других вредных веществ. Уничтожая вредителей, они помогают дачникам и аграриям сохранить урожай, причем сами растения они не трогают. В свою очередь, сами ящерицы служат добычей для других животных — птиц, млекопитающих, змей. Таким образом, они поддерживают баланс в экосистеме, являясь звеном, которое связывает разные виды.