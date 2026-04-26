В Подмосковье неделя начнется с дождя, снега и сильного ветра

В столичном регионе неделя начнется с ухудшения погоды. Об этом предупредила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«По прогнозам, до вечера среды ожидается дождь и снег, ветер усилится до 20 метров в секунду, а на дорогах местами возможна гололедица», — сообщили в ведомстве.

Водителям порекомендовали воздержаться от поездок на летней резине, внимательно следить за обстановкой, не отвлекаться на телефон, а также соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

В Минтрансе посоветовали снижать скорость заранее, особенно у пешеходных переходов и остановок, и не оставлять автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями. В случае аварии или ЧС призвали звонить по номеру 112.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил, что к концу апреля на Московский регион обрушится месячная норма осадков, в том числе влажный снег.