В Подмосковье напомнили правила разработки расчета выбросов в атмосферу

Правительство России утвердило новые правила, которые касаются расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. Эти правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

«Обновленная система расчета выбросов, учитывающая специфику каждого предприятия, обеспечит более точную оценку воздействия на окружающую среду и позволит эффективно внедрять стратегии по достижению целей устойчивого развития», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Разработчики будут обязаны передавать в Минприроды подробную информацию: для чего предназначена методика, как устроен технологический процесс, какие формулы и расчеты используются, а также обоснование выбора именно этой методики. После утверждения такие методики попадут в специальный перечень.

Кроме того, подмосковное ведомство подвело итоги своей работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Один из главных инструментов — производственный экологический контроль, который обязаны вести все предприятия, у которых есть источники выбросов или сбросы сточных вод. В 2024 году таких отчетов стало больше, чем в прошлом году — это говорит о росте ответственности бизнеса. Сейчас в Подмосковье на учете находятся почти 15 тысяч объектов, более 5,5 тысяч из которых подлежат экологическому надзору.