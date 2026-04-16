Спасатели Подмосковья напоминили о правилах пожарной безопасности во время уборки

С наступлением весны владельцы дачных участков в Московской области начинают уборку территорий. Однако важно строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подчеркнул опасность пренебрежения противопожарными мерами. «Сжигание отходов можно производить только в безветренную погоду, при соблюдении всех мер предосторожности и наличии первичных средств тушения», — отметил он.

Анатолий Плевако напомнил, что огонь следует разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек, в яме или котловане глубиной от 30 сантиметров и диаметром не более одного метра либо в прочно установленной металлической бочке.

Также было отмечено, что нельзя выжигать сухую траву, так как это часто приводит к неконтролируемым пожарам, которые быстро распространяются на лесные массивы и постройки.