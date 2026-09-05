В Подмосковье наградили женщин-дружинников за помощь полиции

Дружинниц Финашкину и Байкину наградили в Подмосковье за помощь полиции

Дружинницу из Балашихи Светлану Финашкину наградили знаком «За доблесть и мужество» за участие в задержании особо опасного преступника. Женщина решительно действовала во время инцидента и помогла обезоружить нарушителя и вывести людей из опасной зоны.

В Подмосковье вместе с полицией общественный порядок помогают обеспечивать народные дружины. Среди их участников есть женщины. В Долгопрудном народную дружину возглавляет Анна Байкина, которая также получила благодарность губернатора Московской области.

Перед каждым дежурством командир проводит инструктаж, распределяет участников и объясняет им поставленные задачи.

«Плюс, это постоянно в целом правовое информирование, мотивация — самое главное, потому что очень важно сохранять боевой дух в коллективе. Личный пример. Всегда говорю ребятам, чтобы не проходили мимо», — рассказала Байкина.

Благодарности губернатора также получили командиры народных дружин из Люберец, Солнечногорска и Мытищ.

За заслуги в обеспечении общественной безопасности начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков отметил дружины Подольска, Мытищ, Щелково, Солнечногорска, Красногорска и Раменского.