В Подмосковье наградили лучших детских врачей региона

В музее-усадьбе «Архангельское» состоялся VII съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». Мероприятие приурочили к 90-летию Научно-исследовательского клинического института детства Московской области.

В рамках торжественной части награды вручили лучшим специалистам региональной педиатрии и реаниматологии. Коллеги из крупных медицинских центров России, а также представители Беларуси и Узбекистана поздравили институт с юбилеем.

За 90 лет НИКИ детства прошел путь от небольшой больницы до ведущего научного и клинического учреждения региона. В институт приезжают пациенты не только из разных муниципалитетов Подмосковья, но и из отдаленных территорий.

«Красной нитью и съезда, и сегодняшнего мероприятия является 90-летний юбилей первого областного детского учреждения Подмосковья — НИКИ детства. Огромное количество пациентов едет к нам в институт за многие километры, проводя много времени в пути. И это высочайшее признание института и это абсолютное доверие пациентов к нашему институту», — сказала главный внештатный педиатр Подмосковья Носо Одинаева.

Для участников съезда организовали экскурсию по музею-заповеднику, концерт солистов Московской областной филармонии и показ памятного фильма.

Основная программа VII съезда продолжится в Доме правительства Московской области. Деловая часть рассчитана на несколько дней и объединит специалистов детской медицины.