Новую котельную построят поселке Радовицком

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил о планах начать работы по строительству новой блочно-модульной котельной в поселке Радовицкий.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ. Объект будет расположен по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, улица Спортивная, дом 13. Планируется, что котельная будет иметь тепловую мощность 11,9 МВт.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Шатура.

Завершить строительство котельной планируется в 2026 году.