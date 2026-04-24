В Подмосковье начался пожароопасный период: комиссия проверила технику

С 20 апреля в Московской области начался период повышенной пожарной опасности. В городском округе Клин особое внимание уделяется контролю за пожарной безопасностью.

Комиссия во главе с Василием Власовым проверила готовность спецтехники к ликвидации чрезвычайных ситуаций. На большой парковке около Клинской детской школы искусств были детально осмотрены экскаваторы, автоцистерны, манипуляторы, автокраны, КамАЗы и другая техника. Вместе с техникой был проверен и личный состав, готовый к немедленной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заместитель главы Алексей Пятенков сообщил, что в округе подготовлено 57 единиц техники и 210 человек. Он отметил, что смотр прошел успешно, а техника почти полностью укомплектована необходимым оборудованием.