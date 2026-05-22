Массовый вылет редких бабочек начался в Подмосковье

В Московской области начался сезон активного вылета бабочек, и одной из первых была замечена краеглазка эгерия — интересный и красивый представитель чешуекрылых региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил: «Краеглазка внесена в Красную книгу Московской области под пятой категорией — восстанавливающийся вид». Наблюдатели уже заметили бабочку на юге региона, в частности в памятнике природы областного значения «Суханово».

Эта бабочка относится к категории «некартографируемых», так как летает под пологом леса и редко встречается наблюдателям. Массовый вылет краеглазки эгерии свидетельствует о сохранности мест ее обитания.

Помимо «Суханово», краеглазка эгерия обитает в других особо охраняемых природных территориях Подмосковья, таких как «Баулинский лес» (Раменский), «Парк в поселке Новый Быт» (Чехов) и Молокчинский ботанико-энтомологический заказник (Сергиев Посад).