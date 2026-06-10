Сегодня 12:56 В Подмосковье начался летний этап проекта «Единой России» «Выбор сильных» 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки Подмосковье

Спортсмены

«Единая Россия»

В Московской области начались открытые летние тренировки в парках, на стадионах и в спортивных секциях. По проекту «Выбор сильных», который в регионах реализует «Единая Россия», в более чем 50 школах Подмосковья открыты секции самбо, в которых занимается более трех тысяч начинающих спортсменов и профессионалов.

В Центральном парке Видного прошла открытая тренировка с показательными выступлениями по самбо. Ребята продемонстрировали броски, приемы самообороны и элементы борьбы, которые отрабатывали в течение спортивного сезона. Многие из них в этом году представляли Ленинский округ на соревнованиях различного уровня и возвращались домой с наградами. Одна из участниц тренировки София Иванова занимается самбо уже три года. Несмотря на юный возраст, спортсменка ставит перед собой серьезные цели. «Я хочу попасть в сборную и представлять Россию. Самбо помогает в самообороне и делает меня сильнее», — поделилась София.

В парке Толстого около 200 химчан соревновались в спортивном ориентировании. Все спортсмены получили карты маршрута и электронные чипы. Задача — за максимально короткое время найти контрольные точки, разбросанные по территории парка. Здесь требовалась не только хорошая физическая подготовка, но и умение быстро читать карту, принимать решения и выбирать оптимальный путь. По итогам состязаний определились победители в нескольких возрастных категориях. «Я уже несколько лет подряд участвую в таких соревнованиях — мне очень нравится искать новые точки, ориентироваться на местности. Сегодня я здесь вместе с папой и младшим братом», — поделилась впечатлениями участница соревнований Анастасия.

В Лобне состоялся открытый турнир по пляжному самбо, где более 50 спортсменов в возрасте от девяти до 50 лет собрались, чтобы побороться за победу. В отличие от классического самбо, схватки по пляжному самбо проходят исключительно в стойке, а любое касание песка телом, кроме ног, означает завершение поединка. Именно поэтому соревнования отличаются высокой интенсивностью и зрелищностью. Первый вице-президент Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков отметил, что развитие самбо тесно связано с сохранением традиций отечественного спорта и патриотическим воспитанием молодежи.

«Сегодня партийный проект „Выбор сильных“ объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. И речь идет не только о спортивных результатах. Наша задача — через спорт воспитывать молодежь, формировать уважение к истории нашей страны, ее традициям и героям», — сказал Александр Гавриленков. Он напомнил, что благодаря проекту ведется организация и оснащение секций самбо, дзюдо и спортивной борьбы в школах и вузах, внедряются программы наставничества, адаптивные практики для людей с ограничениями по здоровью. Проект включает регулярные открытые тренировки в парках, масштабные фестивали и турниры для всех возрастов.