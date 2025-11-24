В Подмосковье началось тестирование маркировки мяса и замороженных овощей

В России стартовали пилотные проекты по маркировке новых категорий пищевой продукции через систему «Честный знак». Решение о запуске эксперимента опубликовано на официальном портале правовой информации.

Первый этап стартовал 24 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года. Он касается мясных изделий, включая колбасы, субпродукты и мясо птицы. Маркировка в этом проекте проводится добровольно и бесплатно, а участие могут принять производители, импортеры, оптовые и розничные торговые компании. Участники регистрируются в системе «Честный знак», оснащают магазины сканерами и онлайн-кассами, а также обучают персонал. Эксперимент позволяет протестировать работу системы без риска штрафов за возможные ошибки.

Второй этап пилотного проекта охватит полуфабрикаты и замороженные продукты, такие как тушки птицы, рыбу, овощи, фрукты, ягоды и грибы. Основная задача — разработать единую модель нанесения кодов на разные виды упаковки и подобрать оптимальные технологии маркировки для каждой категории.

В Минсельхозе Московской области отметили, что в регионе уже действует обязательная маркировка некоторых бакалейных товаров: чипсов, сухариков, снеков, соусов, специй, бульонных кубиков и уксуса. Такие меры направлены на борьбу с незаконным оборотом продукции и защиту прав потребителей, обеспечивая честные и безопасные условия на рынке продовольствия.