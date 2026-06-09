В Подмосковье началось массовое цветение охраняемых орхидей

В Московской области сейчас активно цветут орхидные — одни из самых красивых и интересных цветов региона. Министерство экологии и природопользования напоминает, что многие виды этих растений находятся под особой охраной и их сбор запрещен.

«В Красную книгу Московской области включены 24 вида семейства орхидных, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Каждый цветок по-своему красив, но наиболее интересен венерин башмачок в силу своей оригинальной формы».

В Подмосковье растут две разновидности башмачка — настоящий и пятнистый. Также здесь можно встретить разнообразные пальчатокоренники, среди которых выделяется пальчатокоренник балтийский. Его категория редкости в последние годы улучшилась, однако сбор всех краснокнижных орхидей по-прежнему может повлечь за собой административные меры.

Орхидеи интересны не только своей красотой, но и особенностями существования. В коробочке орхидных может быть около миллиона семян, но шанс на выживание имеет лишь одно из тысячи. Для всхода орхидее требуется симбиоз с патогенными грибами, которые обеспечивают растение питательными веществами и иммунной защитой. Однако при неблагоприятных условиях гриб может погубить растение, так что жизнь орхидеи — это постоянное единство и борьба с опасным симбионтом.