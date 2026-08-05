В Подмосковье началось формирование стай перелетных птиц

Несмотря на теплый август, в Московской области уже началось предотлетное формирование стай некоторых видов пернатых. Орнитологи ожидают первых отлетов в середине и конце месяца.

«Принято считать, что отлет птиц на юг — это просто побег от холодов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Но на деле миграция — это сформированный раз и навсегда биологический механизм, привязанный не только к температуре, но и к длине светового дня, доступности корма и даже фазам луны».

На территории Московской области зарегистрировано 314 видов птиц, из которых 214 гнездятся здесь или когда-либо отмечались на гнездовье. Остальные виды пролетают через область в период сезонных миграций или регистрируются здесь как залеты.

Первыми в августе начинают миграцию насекомоядные птицы: стрижи, кукушки, крачки. Затем улетают соловьи, славки и камышевки. Из краснокнижных видов первыми собираются в путь белый аист, осоед и другие. Массовые отлеты пройдут в сентябре, а самые стойкие покинут Подмосковье к концу октября. Среди них и охраняемые виды, такие как лебедь-кликун и все виды поганок, включая чомгу — птицу 2026 года.