В Подмосковье начали создавать «Вышитую карту» региона

В Московской области стартовал проект «Вышитая карта Подмосковья». Специалисты и творческие студии домов культуры приступили к вышивке уникальных фрагментов общей карты региона.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, участники проекта разработали индивидуальный дизайн для каждого муниципального образования. В основе дизайна — культурные коды территорий: значимые природные и исторические объекты, локальные промыслы, этнографические особенности.

Все фрагменты вышиваются в единой стилистике, но каждый сохраняет свою индивидуальность. До 10 августа готовые карты будут переданы в Министерство культуры и туризма Московской области для последующего соединения в общую карту региона.

В октябре вышитая карта Подмосковья будет представлена на научно-практической конференции, посвященной нематериальному культурному наследию и Году народов России. Она станет символом единства и культурного многообразия Московской области.