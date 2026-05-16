В Подмосковье началась эколого-патриотическая акция «Сад памяти»

В Московской области стартовала ежегодная международная акция «Сад памяти». В посадке леса принимают участие жители региона, лесничие, волонтеры, трудовые коллективы и депутаты. Акция охватывает все 19 подмосковных лесничеств и более 100 муниципальных площадок. В рамках мероприятия планируется высадить свыше 90 тысяч сеянцев сосны и ели, а также около 4 тысяч саженцев других пород и кустарников.

Центральной площадкой стала территория Сходненского участкового лесничества в Химках. Как сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, здесь на площади 5,5 гектара участники высаживают около 22 тысяч сеянцев ели. Он отметил, что через десять лет на этом месте вырастет здоровый лес. В посадках также приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев с командой и глава Химок Инна Федотова.

Опытный лесничий Евгений Козов провел мастер-класс по посадке сеянцев с помощью меча Колесова — инструмента, который используют более 150 лет. Он объяснил, что сажать нужно вдвоем: один формирует лунку, другой помещает корневую систему, затем корневую шейку плотно прижимают к грунту. Качество проверяют, потянув за сеянец — если не выходит, значит, посадка правильная.

Для гостей мероприятия организованы концертные площадки и полевые кухни.