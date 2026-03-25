В Подмосковье на торги выставлено более 150 объектов недвижимости

С 16 по 23 марта 2026 года Комитет по конкурентной политике Московской области выставит на торги 159 объектов недвижимости. Среди них 87 земельных участков в аренду, 69 земельных участков на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 1 нежилое помещение на продажу.

Земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Так, в городском округе Ступино продается земельный участок для ИЖС площадью 8 соток в поселке Новоселки. Начальная цена — 534 547,35 рублей. В муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ЛПХ площадью 20 соток в деревне Шапково. Начальная цена аренды — 300 000 рублей в год.

Для бизнеса также есть предложения: в городском округе Ступино сдается в аренду земельный участок под склад, а в Рузском муниципальном округе на торгах земельный участок в аренду под стоянку транспортных средств.

Чтобы стать победителем аукциона, нужно предложить наиболее высокую цену среди участников.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте [Единого портала торгов Московской области](https://easuz.mosreg.ru/). Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

