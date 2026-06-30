В Подмосковье на торги выставили более 100 объектов за неделю

На минувшей неделе, с 22 по 26 июня 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 143 земельно-имущественных объекта. Наибольшее число лотов было представлено в округах Ступино, Дмитровский и Можайский.

На данный момент в заявочной кампании округа Ступино представлено более 220 лотов, в Дмитровском — более 210, а в Можайском — более 90. Например, в Ступино можно приобрести земельный участок площадью 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства в селе Вихорна. Начальная цена составляет 636 372 рубля. Подробности можно узнать по ссылке: [земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства](https://easuz.mosreg.ru/torgi/land/46776000/63005/info).

С начала 2026 года победителям аукционов уже передано значительное количество земельных участков: - в Ступино — 79 участков в аренду и 76 в собственность; - в Дмитровском — 70 участков в аренду и 62 в собственность; - в Можайском — 69 участков в аренду и 25 в собственность.

Чтобы ознакомиться с объектами, представленными на торгах в Московской области, можно воспользоваться интерактивной картой Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. [Единый портал торгов](https://easuz.mosreg.ru/).

Кроме того, актуальную информацию о торгах можно найти в мессенджере МАКС и в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.