В Подмосковье на торги выставили еще более 100 объектов недвижимости

На минувшей неделе, с 8 по 11 июня 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 113 объектов. Из них 51 земельный участок предназначен для аренды, 55 — для продажи, а также пять нежилых помещений сдаются в аренду и две предлагаются для покупки.

Среди выставленных на торги объектов есть земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Например, в Орехово-Зуевском городском округе можно арендовать участок площадью почти восемь соток для ведения ЛПХ. Начальная цена аренды — чуть более 264 тысяч рублей в год, а срок аренды составляет 20 лет. В Раменском муниципальном округе продается земельный участок площадью 9,65 сотки также для ведения ЛПХ. Его начальная цена — 1 139 076 рублей в год.

Для бизнеса также представлено немало предложений. В городском округе Коломна земельный участок сдается в аренду под магазины, а в Раменском муниципальном округе — под склад.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на Едином портале торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.