В Подмосковье на торги выставили более 130 земельно-имущественных объектов

На прошлой неделе, с 6 по 10 апреля 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 131 объект. Больше всего лотов представлено в Ступино, Лотошино и Дмитровском округе, сообщает Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

На сегодняшний день в заявочной кампании размещено: * в городском округе Ступино — более 256 лотов; * в муниципальном округе Лотошино — более 45 лотов; * в Дмитровском муниципальном округе — более 344 лотов.

Например, в Лотошино можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 10 соток в деревне Кульпино. Начальная цена на торгах составляет 288 890 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали: * в Ступино — 50 земельных участков в аренду и 36 в собственность; * в Лотошино — 1 земельный участок в аренду и 10 в собственность; * в Дмитровском округе — 42 земельных участка в аренду и 36 в собственность.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ: [easuz.mosreg.ru](https://easuz.mosreg.ru/).

Для получения оперативных новостей о закупках и торгах в Подмосковье можно подписаться на ККП МО в мессенджере МАХ: [max.ru/id5024139723_gos2](http://max.ru/id5024139723_gos2).

Также актуальную информацию о лотах и полезные инструкции можно найти в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области: [@konkurenTEAM](https://t.me/konkurenTEAM).