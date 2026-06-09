В Подмосковье на торги выставили еще 142 объекта недвижимости

На минувшей неделе, с 1 по 5 июня 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 142 объекта. Среди них — 73 земельных участка в аренду, 61 земельный участок на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 2 нежилых помещения на продажу, а также 4 лота на продажу земельного участка со зданием.

Земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Например, в муниципальном округе Чехов сдается в аренду участок площадью 9,5 соток в деревне Любучаны, начальная цена — 219 786,33 рубля, срок аренды — 13 лет и 2 месяца. В городском округе Серпухов продается участок для ведения ЛПХ площадью 7 соток в деревне Правое Ящерово, начальная цена продажи — 543 228,93 рубля в год.

Для бизнеса также есть предложения: в центре города Луховицы сдается в аренду помещение площадью 27,2 кв. м, а в муниципальном округе Истра на торгах выставлен земельный участок площадью 65 соток в аренду под объекты дорожного сервиса.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства и полезные инструкции по участию в торгах доступны на странице ККП МО в мессенджере МАКС.