В Подмосковье на торгах минимальная арендная плата установлена за участок в Можайском округе

За минувшую неделю, с 10 по 14 августа 2026 года, в Московской области состоялось 99 земельно-имущественных аукционов. Наиболее экономичным по цене признан участок, реализованный в Можайском муниципальном округе.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области, подобные ситуации, когда финальная цена земли существенно не меняется, фиксируются специалистами еженедельно. Чаще всего такие земли расположены на удалении не менее 100 километров от Москвы.

Самым бюджетным стал земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью чуть больше 11 соток в деревне Антоново. В аукционе приняло участие всего 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер ежегодной аренды минимально увеличился и составил 11 177,14 рубля в год.

С начала 2026 года через торги в Можайском округе победителям уже передано в аренду 84 земельных участка, а в собственность — 37 земельных участков.

Найти подходящий вариант можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где сейчас размещено более 1800 лотов.

Подробности о текущих торгах и информации о лотах доступны в профиле Комитета по конкурентной политике в мессенджере МАКС.