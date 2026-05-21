Новый раздел о выплатах запустили на портале для будущих мам Подмосковья

На сайте «Стань мамой в Подмосковье» начал работу новый раздел, который посвящен выплатам для беременных и будущих мам. Здесь собрана информация о федеральных и региональных мерах поддержки.

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметила: «Запуск единого раздела с выплатами — это еще один шаг в развитии экосистемы заботы о материнстве в нашем регионе».

Новый раздел предлагает комплексный подход к получению господдержки. Каждая категория выплат имеет прямую ссылку на портал Госуслуг для оперативной подачи заявления. Информация адаптирована под разные статусы заявителей: от работающих мам и студентов до индивидуальных предпринимателей и женщин, уволенных при ликвидации организаций.

Помимо пошаговой инструкции, на странице представлены сведения о Едином пособии для семей с низким доходом, декретных выплатах и размерах материнского капитала в 2026 году. Также есть информация о региональных мерах поддержки в Подмосковье, включая выплаты на питание беременным и помощь при рождении ребенка.

Подробнее ознакомиться с навигатором выплат можно по ссылке: https://mama.zdrav.mosreg.ru/payments.