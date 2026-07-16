В Подмосковье на маршруте 12 автобусов появится новая остановка

С 18 июля в ЖК «Резиденция Май» в Ленинском городском округе начнет действовать новый остановочный пункт. Это упростит проезд для жителей комплекса до станции метро «Домодедовская», железнодорожной станции Ленинская, а также до городов Домодедово и Видное.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, новая остановка будет добавлена в схемы движения 12 автобусных маршрутов, которые следуют по Каширскому шоссе через деревню Горки.

На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Московской области и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Наименования маршрутов: