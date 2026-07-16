В Подмосковье на маршруте 12 автобусов появится новая остановка
С 18 июля в ЖК «Резиденция Май» в Ленинском городском округе начнет действовать новый остановочный пункт. Это упростит проезд для жителей комплекса до станции метро «Домодедовская», железнодорожной станции Ленинская, а также до городов Домодедово и Видное.
Как отметили в Минтрансе Подмосковья, новая остановка будет добавлена в схемы движения 12 автобусных маршрутов, которые следуют по Каширскому шоссе через деревню Горки.
На маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Московской области и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».
Наименования маршрутов:
- № 24 «Видное — ст. Ленинская»;
- № 420 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 433 «в/ч Ям — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 439 «Горки Ленинские — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 466 «Домодедово (м/р Дружба-2) — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 504 «д/о „Москвич“ — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 505 «в/ч Ильинское — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 508 «о/к „Бор“ — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 512 «Домодедово (м/р Белые Столбы (Госфильмофонд) — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 593 «Домодедово (ЖК Южное Домодедово) — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 899 «Домодедово (ЖК Ивановские пруды) — Москва (м. Домодедовская)»;
- № 1899 «ЖК Домодедово Парк — Москва (м. Домодедовская)».