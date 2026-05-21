Жителям Подмосковья напомнили о возможности оформить разрешение на охоту онлайн

Жители Московской области могут получить разрешение на охоту в Солнечногорском, Шатурском и Щелковском общедоступных угодьях. Оформить документы в электронном виде можно на региональном портале госуслуг, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Чтобы получить услугу «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов», нужно перейти в раздел «Документы» — «Спецразрешения» на сайте. Ею могут воспользоваться физические лица, которые включены в государственный охотхозяйственный реестр. Для этого необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму, приложить документы и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

Через портал госуслуг также можно направить в ведомство сведения о добытых охотничьих ресурсах в установленный условиями разрешения срок. Более 8 тысяч раз уже воспользовались этой услугой на портале госуслуг Подмосковья.