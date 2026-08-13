В Подмосковье многодетные семьи могут получить землю или компенсацию

В Московской области уже 15 лет действует программа по передаче земельных участков многодетным семьям. Недавно в нее ввели новый механизм: теперь семьи могут выбрать между получением земли и денежной компенсацией в размере 400 тысяч рублей.

За все время работы программы 39 668 семей уже получили земельные участки, а еще 8 316 семей воспользовались выплатой. Только за последние семь месяцев земли были предоставлены 625 семьям из 39 муниципалитетов.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров заявил, что власти стараются максимально облегчить процесс получения земли для семей. При дефиците свободных площадей в конкретном округе власти предлагают наделы в соседних административных единицах.

Лидерами по количеству выданных земель стали округа Одинцово, Подольск, Орехово-Зуево, Серпухов и Истра.

Также в программе участвует министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин. Он пояснил, что финансовая поддержка направлена на помощь семьям в различных жизненных обстоятельствах, например, для закрытия ипотечного кредита или оплаты образования детям. Чтобы убрать бюрократические барьеры, процедуру оформления выплаты перевели в дистанционный формат через региональный портал госуслуг.

Пример успешной реализации программы — история семьи Гурьевых из Павловского Посада, которые оформили свой надел в 2021 году и за пять лет построили на нем просторный жилой дом. Еще одна семья — Еременко из Орехово-Зуевского городского округа — получила шесть соток в деревне Давыдово и уже активно ведет работы по строительству дома.