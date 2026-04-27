В Подмосковье ликвидируют последствия сильного снегопада

В ночь с 26 на 27 апреля на Чехов и Московскую область обрушился мощный снегопад. Он сопровождался сильными порывами ветра, что привело к падению деревьев, обрыву электрических проводов и гололедице на дорогах. Также повреждены несколько автомобилей.

Местная администрация сразу перевела все коммунальные службы в режим усиленной работы. Одну из аварий сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» ликвидировали по адресу Вокзальная площадь, дом 2. Здесь дерево упало на две машины, перегородив проход и проезд.

По словам местной жительницы Ирины Рыбинской, происшествие случилось ночью: «Началась снежная буря, все вокруг замело, появились сугробы». Под тяжестью осадков и под действием сильного ветра дерево во дворе жилого дома упало на машины, в том числе на автомобиль Ирины. К счастью, никто из людей не пострадал.

Параллельно сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия, составили акт и протокол. С этими документами владельцы пострадавших машин смогут обратиться за компенсацией ущерба в страховые компании.