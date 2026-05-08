В Подмосковье ликвидирован лесной пожар

7 мая на территории лесного фонда Московской области был обнаружен пожар. Местные жители заметили возгорание в одном километре от микрорайона ВНИИПО в Балашихе и сообщили о происшествии по телефону 112.

Информация была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. На ликвидацию возгорания потребовалось чуть более четырех часов.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: * для физических лиц — штраф до 60 тысяч рублей; * для должностных лиц — штраф до 110 тысяч рублей; * для юридических лиц — штраф до двух миллионов рублей; * лишение свободы на срок до 10 лет.