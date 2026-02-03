В Подмосковье закрыли 8 нелегальных шиномонтажных мастерских за месяц
За январь 2026 года Министерство имущественных отношений Московской области добилось ликвидации восьми нелегальных шиномонтажных мастерских. Они работали на участках, предназначенных для других целей. Проверки на территории региона начались летом прошлого года и проводятся регулярно. За этот период выявили 447 случаев незаконного использования земли.
«Всего закрыто 63 нелегально действующих шиномонтажных мастерских, четыре из них в январе», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. Также он отметил, что некоторые владельцы принимают решение привести свою деятельность в соответствие с законом, поменяв вид разрешенного использования, если это предусмотрено правилами землепользования. Всего в регионе легализовано 52 автомастерских, ранее работавших вне правового поля, 4 из них за прошедший месяц.
Больше всего объектов закрытого нелегального шиномонтажа зафиксировано в округах Солнечногорск (5 объектов), Богородское и Ступино (по 4 шиномонтажа в каждом). Наибольшее число тех, кто решил узаконить свою деятельность, находится в Щелково (7), Лосино-Петровском и Котельниках (по 4 в каждом округе).
Глава ведомства подчеркнул важность соблюдения земельного законодательства и предупредил, что любые нарушения будут жестко пресекаться. Нарушения приводят к штрафам и демонтажу незаконно построенных сооружений.