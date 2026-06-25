В Подмосковье проконтролируют распространение американского клена

В Московской области специалисты продолжают следить за распространением американского, или ясенелистного, клена. По информации Комитета лесного хозяйства региона, ситуация находится под контролем и не представляет масштабной угрозы для лесного фонда.

Американский клен завезли в Россию в XVIII веке как декоративное растение. Сейчас он часто встречается в городских зеленых зонах — парках, скверах и вдоль дорог. При этом в государственном лесном фонде крупных очагов его произрастания не выявлено.

Несмотря на это, ясенелистный клен включен в перечень опасных инвазивных растений Московской области. Специалисты отмечают, что этот вид способен быстро разрастаться и образовывать плотные заросли, вытесняя местные древесные породы, такие как береза и ива. Дополнительные риски связаны с хрупкостью древесины, что повышает вероятность аварийного падения деревьев в городской среде, а также с аллергенными свойствами пыльцы.

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в Лесной кодекс Российской Федерации. Теперь правообладатели земельных участков обязаны предотвращать распространение инвазивных растений и принимать меры по их удалению. При этом самостоятельная вырубка деревьев без разрешения уполномоченных органов запрещена и может быть квалифицирована как незаконная рубка лесных насаждений.

Для проведения работ по удалению инвазивных растений гражданам и организациям необходимо обращаться в органы местного самоуправления и действовать в установленном законодательством порядке.