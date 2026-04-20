В Подмосковье капитально отремонтируют учебный корпус колледжа

В городе Балашиха продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Подмосковного колледжа «Энергия». Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Молодежь и дети».

Директор Подмосковного колледжа «Энергия» Константин Подоляк сообщил, что здание площадью более 1600 квадратных метров было построено в 1955 году. Из-за износа коммуникаций и неудовлетворительного состояния здания потребовалось провести капитальный ремонт.

В планах — полное обновление внутреннего пространства: лабораторий, учебных залов, аудиторий и буфетной зоны. Также планируется модернизация фасада и входной группы.

На время ремонта студенты были переведены в центр технологии машиностроения на проспекте Ленина. По завершении работ всех вернут обратно. Открытие корпуса колледжа запланировано к началу нового учебного года.