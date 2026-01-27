В Подмосковье капитально отремонтируют школу №18 в деревне Черное

В деревне Черное городского округа Балашиха продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 18, расположенной на улице Автогородок, 4а. Подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным и отделочным мероприятиям, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Здание школы, построенное в 1968 году и имеющее площадь 6717,6 квадратных метров, ожидает внутренних отделочных работ, устройства входных групп, замены всех инженерных коммуникаций и сантехники. В рамках ремонта также планируется обновление фасада и кровли. Для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт и открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.