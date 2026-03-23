В Подмосковье капитально отремонтируют и построят 33 объекта теплоснабжения

При поддержке губернатора и правительства Московской области в городском округе Чехов проведут капитальный ремонт и строительство 33 объектов горячего водо- и теплоснабжения. Среди них — котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и теплосети, в том числе в микрорайоне Венюково.

Масштабную программу рассчитали до 2030 года и реализуют в несколько этапов. На одних объектах уже завершили реконструкцию, на других — продолжают ее, остальные — включили в планы.

Мастер Юлия Ляпунова рассказала, что с помощью котельной №15 в Венюкове тепло и горячую воду поставляют в 17 многоквартирных домов и на пять социальных объектов. Ее построили в 1963 году и ни разу капитально не ремонтировали.

Котельную включили в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и начали капремонт. Сейчас в ней красят конструкции и производят монтаж основного и вспомогательного оборудования.

Ранее шесть старых котлов заменили на четыре современных и мощных. Два из них уже эксплуатируют, а еще два подключат к середине мая. Также заменили и подключили все теплообменники, фильтры и сетевые насосы.

Планируется, что реконструкция котельной будет завершена в четвертом квартале 2026 года. Всего в округе масштабно обновят 11 ЦТП и 17 обычных котельных и построят пять блочно-модульных.

По итогам реализации всей программы модернизации до 2030 года повысят качество тепло- и водоснабжения для 62 социальных объектов и 423 многоквартирных домов — это более 75 тысяч жителей округа.