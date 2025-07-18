В Подмосковье к владельцам незарегистрированной недвижимости применят санкции

Согласно новому закону все объекты строительства в Подмосковье должны быть поставлены на кадастровый учет сразу после завершения работ. Об этом напомнили в Министерстве имущественных отношений МО.

Нововведение вступило в силу 1 марта. Недвижимость юридически признается существующей только после государственной регистрации, в противном случае к эксплуатации она не допускается.

Глава ведомства Тихон Фирсов призвал всех владельцев оформить право собственности на постройки. Для этого потребуется всего три документа: выписка из ЕГРН на земельный участок, технический план и заявление в Росреестр. До 1 марта 2031 года действует упрощенный порядок регистрации по «дачной амнистии».

В ведомстве предупреждают, что при уклонении от регистрации будет задействован муниципальный земельный контроль, после которого могут быть поданы судебные иски о признании постройки самовольной и требование о ее сносе. Также возможно увеличение кадастровой стоимости земли.

Для консультаций по вопросам регистрации недвижимости жители Подмосковья могут обратиться на горячую линию ГБУ «БТИ Московской области» по телефону +7 (498) 568-88-88.

Также зарегистрировать постройки можно через интернет-портал Министерства имущественных отношений Московской области.