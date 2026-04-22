В Подмосковье проведут исследования популяции краснокнижного жука

В Московской области проведут специальные зоологические исследования в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Цель — изучить популяцию афодия двупятнистого, насекомого, занесенного в Красные книги России и Московской области.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал: «Двупятнистый афодий — редчайший жук, который внесен в Красную книгу Подмосковья под нулевой категорией — возможно, исчезнувший вид. Во всяком случае, он не встречался биологам уже несколько десятилетий. Между тем этот жук служит индикатором состояния некоторых экосистем, и его исчезновение — сигнал о нарушении природного баланса».

Двупятнистый афодий — жук среднего размера, длиной 8–12 миллиметров. У него черная голова и диск переднеспинки, круглые пятна на каждом надкрылье и на нижней стороне груди, красные бока переднеспинки, надкрылья и брюшко. Биология вида изучена слабо. В начале прошлого века афодия встречали в Дедовске, Пушкинском округе и Мытищах. В последний раз его видели в 1978 году в Пушкине.

Полевые исследования направлены на установление мест обитания афодия и разработку мероприятий по сохранению популяций.