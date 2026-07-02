Провоз велосипедов в электричках Подмосковья сделают бесплатным 4 и 5 июля

Минтранс Подмосковья объявил, что 4 и 5 июля провезти велосипед в электропоездах на территории Москвы и Московской области можно будет бесплатно. Это касается Павелецкого, Курского, Казанского, Ярославского, Савеловского, Рижского, Белорусского, Горьковского и Киевского направлений. На Ленинградском направлении акция будет действовать с 11:00 4 июля до 06:00 5 июля.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно оформить бесплатный билет в кассе или нулевую квитанцию на станции отправления. В границах МЦД велосипеды можно провозить по бесплатным билетам всегда, а на других направлениях — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Кроме того, в эти дни пройдут велозаезды на 20 километров. Они стартуют на улице Крылатской и завершатся на Университетской набережной. Участники могут выбрать удобное время старта: 21:00 или 22:00. Присоединиться к мероприятию может любой желающий старше 16 лет. Для безопасности рекомендуется использовать велофонари и экипировку — велошлем, перчатки, защиту локтей и коленей, а также отказаться от наушников.