В Подмосковье добавили 79 автобусов для улучшения транспортной доступности

В целях повышения удобства передвижения жителей Подмосковья, на 46 маршрутах общественного транспорта, идущих до железнодорожных станций и станций МЦД, добавили 79 автобусов различных классов. Кроме того, было заменено 17 единиц подвижного состава, что помогло сократить количество случаев схода автобусов с линии.

Эти меры стали результатом совместной работы Министерства транспорта Московской области и Департамента транспорта Москвы. Передача ряда маршрутов на обслуживание Московскому транспорту позволила высвободить часть автобусов и направить их на маршруты до железнодорожных станций и станций МЦД.

Изменения затронули маршруты, следующие в Долгопрудном, Дмитрове, Лобне, Талдоме, Солнечногорске, Химках, Красногорске, Клину и Одинцове. Например, до станции МЦД в Химках теперь ходит на 15 автобусов больше. Они работают на маршрутах № 27, 42, 5, 3, 26, 41 и 29.

Оплатить проезд можно только безналичным расчетом: банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области.

