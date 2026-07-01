В Подмосковье до конца года построят 12 новых линий освещения

До конца 2026 года в восьми городских и муниципальных округах Московской области возведут 12 новых линий наружного освещения. Это сделают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, всего построят и подключат более 17,5 километра новых линий освещения. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, наибольший объем работ реализуют в Истре, Луховицах, Мытищах и Одинцовском округе. Там появится 12,6 километра линий — это более 70% от общего объема программы строительства освещения.

В Истре возведут более пяти километров новых линий освещения на трех участках дорог. В Одинцовском округе обустроят более 3,2 километра освещения. В Луховицах построят новую линию длиной 2,2 километра на улице Шоссейной в поселке Красная Пойма. А в Мытищах 2,1 километра освещения появятся на Осташковском шоссе.

Еще шесть новых линий освещения возведут в Домодедове, Серпухове, Коломне и Сергиево-Посадском округе.

Вся программа строительства освещения доступна на сайте Минтранса Подмосковья.