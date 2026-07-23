Подмосковным дачникам напомнили о возможностях сервиса «Добродел»

Сегодня, 23 июля, отмечается День дачника. В Подмосковье вопросы, связанные с загородной жизнью, можно решить с помощью надежного цифрового помощника «Добродел».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В едином мобильном приложении «Добродел» собрана вся полезная информация и услуги для жителей Подмосковья. В нем можно: * подать заявление на уведомление о строительстве индивидуального жилого дома или садового дома; * зарегистрировать самоходную машину и другой вид техники; * подать заявление на признание садового дома жилым и наоборот; * оформить порубочный билет и многое другое.

Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Скачать приложение можно по ссылке.