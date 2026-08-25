Свыше 2 тысяч такси Подмосковья проверили на соответствие регстандарту

С начала года в Московской области камеры зафиксировали более двух тысяч автомобилей такси с признаками нарушения регионального стандарта. Из них 635 транспортных средств исключили из регионального реестра такси, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин напомнил, что в регионе действует единый стандарт оформления автомобилей такси. Машины должны быть белого цвета, со световым фонарем на крыше, желтыми полосами на боковых сторонах, темно-серыми полосами на передней и задней стороне бампера, а также шашечным поясом на борту.

На территории Московской области установлено 400 камер фотовидеофиксации. Они позволяют без помощи инспекторов Госавтоинспекции выявлять нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков. Водители, которые управляют автомобилями такси, не соответствующими стандарту, получают специальные предостережения. В случае повторного нарушения машины исключают из реестра легкового такси Московской области.

Сейчас в области зарегистрировано более 115 тысяч машин такси и свыше 30,4 тысячи перевозчиков.