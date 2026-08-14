Еще 2 тысячи жителей Подмосковья запросили кадастровую оценку онлайн

С начала года на региональном портале услугами Центра кадастровой оценки воспользовались свыше двух тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплекс услуг доступен на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля» — «Другое». Подать заявку могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В рамках услуги можно в электронном виде подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости, оформить заявки на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости и на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости.

Срок предоставления услуг варьируется от 22 до 30 рабочих дней в зависимости от конкретной заявки.