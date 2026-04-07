В Подмосковье более 90% старшекурсников-педагогов работают в школах во время учебы

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила: «Сегодня более 85% выпускников педагогических вузов остаются работать в школах Подмосковья — это показатель того, что нам удалось выстроить системную модель подготовки и сопровождения молодых специалистов».

Студенты получают поддержку и наставничество до трех лет после окончания вуза. Они имеют доступ к базе педагогических вакансий Московской области, где хранится информация о рейтинге каждого студента на протяжении всего обучения.

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне и Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуево вошли в ТОП-10 вузов по рейтингу трудоустройства выпускников, разработанному Министерством труда Российской Федерации.

Для молодых педагогов предусмотрена финансовая поддержка со стороны Правительства Московской области. При приеме на работу в школы Подмосковья молодым специалистам полагается пособие — 150 тысяч рублей. Из них 50 тысяч выплачиваются при трудоустройстве, а 100 тысяч — по окончании второго года работы. При этом получивший пособие молодой педагог должен отработать учителем в регионе не менее трех лет. Также в течение трех лет после трудоустройства молодые специалисты могут получать доплату размером 6 тысяч рублей каждый месяц.