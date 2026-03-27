Еще 600 онлайн-заявок на изменение имени и фамилии ребенка подали в Подмосковье

Жители Московской области могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Семья» — «Юридические вопросы». Воспользоваться ею могут физические лица. Результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней.

В рамках онлайн-услуги жители Подмосковья могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Электронная услуга оснащена умными сервисами. Один из них автоматически проверяет данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона. Заявителю нужно будет просто выбрать ребенка из предложенного списка. Другой сервис позволяет проверять наличие ранее поданного заявления, что помогает избежать повторной подачи.

Подать заявление можно по ссылке.