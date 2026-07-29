В Подмосковье более 46 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой для таксистов

С начала года на региональном портале более 46 тысяч раз была использована услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси». Это следует из сообщения пресс-службы Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

С помощью этой услуги собственники могут добавлять, изменять или удалять информацию о транспортных средствах, а перевозчики — получать, изменять или аннулировать разрешения на такси. При первом обращении транспортное средство необходимо внести в реестр легковых такси.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

В Мингосуправления сообщили, что в услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.