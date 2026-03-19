В Подмосковье более 400 медиков построили дома на полученных участках

С 2011 года в Московской области действует государственная программа поддержки медицинских работников «Земля врачам». Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов сообщил, что за это время 2623 специалиста здравоохранения получили землю в безвозмездное пользование.

«На 429 из них уже стоят дома, еще на 109 — идет строительство», — отметил министр.

В текущем году 19 медработников завершили строительство своих домов, а 18 врачей приступили к постройке. Наиболее активно возводятся дома в Домодедове (85 домов), Коломне (59 домов) и Пушкинском (53 дома).

Тихон Фирсов также отметил округа, которые передали своим врачам наибольшее количество земельных участков в этом году. Это Чехов, Богородский, Талдомский и Сергиево-Посадский округа.

Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота предоставляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию. По истечении шести лет после строительства жилого дома врачи смогут получить участки в собственность бесплатно.